В Таиланде российской туристке Ольге Смирновой грозит штраф в размере 100 тысяч тайских батов (2857 долларов) или лишение свободы сроком на один год за нарушение правил поведения в особо охраняемой территории, пишет Phuket Gazette.

По информации издания, россиянка кормила экзотических рыб на пляже Плаб Пля на острове Ко Рача Яй. Ее задержали сотрудники службы охраны природы и доставили в полицию, где ей предъявили обвинение в кормлении рыб в запрещенной зоне кораллового рифа.

Согласно законодательству Таиланда, правоохранители могут задерживать туристов за нанесение вреда любым морским обитателям. Ранее акт о защите и сохранении дикой природы распространялся только кораллы.