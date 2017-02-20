Прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил власти России в причастности к попытке переворота во время выборов в стране, передает Vijesti.

«За этими событиями стоят националистические структуры из России, но теперь мы также знаем, что к ним были причастны российские государственные структуры», — сказал Катнич.

Ведомство сделало такие выводы на основе показаний фигурантов дела и данных из их переговоров. По его словам, переворот был сделан для предотвращения вступления Черногории в НАТО.

Накануне о причастности России к попытке госпереворота в Черногории сообщила The Telegraph. По информации издания, спецслужбы ЕС и США располагают информацией (телефонные разговоры, электронная переписка и прочее), которые свидетельствуют о том, что попытка переворота была организована офицерами российской разведки и была согласована «на высоком уровне».

Напомним, в начале ноября прокуратура Черногории объявила, что предотвратила покушение на премьер-министра Мило Джукановича, которое готовили «русские националисты». По информации СМИ, они собиралась взять штурмом парламент Черногории.

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В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг причастность России к событиям в Черногории.