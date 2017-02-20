Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1» пообещал отвезти новое руководство Воронежского механического завода (ВМЗ) в Сочи, где в конце февраля пройдет экономический форум.

Поездка планируется ради того, чтобы предприятие получило заказы на производство гражданских энергетических силовых установок и смогло повысить зарплату своим сотрудникам, а также «набрать новых специалистов, либо вернуть тех, кто ушел из-за отсутствия таковой».

«Сейчас этому заводу уделяю лично свое внимание, тем более в прошлом я же воронежский депутат, и мне стыдно за свое предприятие. Я помогу им обязательно. На следующей неделе мы везем руководство этого завода, уже новое руководство этого завода, в Сочи на экономический форум, там я делаю встречу с энергетиками. Они дадут этому предприятию новые заказы по гражданке, по энергетически силовым установкам», — сказал Рогозин.

Напомним, после падения ракеты-носителя «Союз» 1 декабря прошлого года и других инцидентов, на ВМЗ отозвали для перепроверки все произведенные на заводе за последнее время двигатели. Рогозин посетил Воронеж и назвал причиной брака на производстве ракетных двигателей «преступную халатность». При этом он добавил, что «культура производства там [на заводе] очень слабая, она страдает»: если сотрудники предприятия получают по 10–15 тысяч рублей, «то надо ждать беды».

Вскоре после этого завод перешел под внешнее управление научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш», а спустя время сообщили о том, что его решили ускоренно включить в новую структуру во главе с тем же «Энергомашем».

20 января уволили директора ВМЗ Ивана Коптева. В сообщении Роскосмоса говорилось, что он уходит по собственному желанию, но в связи с неудовлетворительной работой и качеством производимой техники. Врио директора завода назначили Алексея Уварова.

Первоначально сообщили, что из-за выявленных проблем первый запуск ракеты-носителя «Протон-М» состоится не раньше лето 2017 года, однако 28 января Рогозин заявил, что запуски будут возобновлены через три с половиной месяца.