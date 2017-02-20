Депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко в интервью украинскому изданию «Страна.ua» рассказал подробности плана по снятию санкций США с России. Речь идет о документе, который за неделю до увольнения получил бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

«На протяжении последних лет мы с моими коллегами по Верховной раде обсуждали варианты выхода из той критической ситуации. Это несколько десятков депутатов из разных фракций. Как из правящей коалиции, так и из оппозиционных. Имена я не могу называть без их согласия <...>. Многие назовут меня российским агентом, американским агентом, агентом ЦРУ. Но как найти решение для наших стран, если мы не будем разговаривать?» — сказал Артеменко.

По его словам, в первом пункте плана идет речь о проведении на Украине референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 30 до 50 лет. После этого срока, согласно документу, планируется еще один референдум, на котором вопрос о статусе полуострова будет решен окончательно.

План предусматривает вывод всех российских войск с востока Украины. При этом все участники конфликта, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления, будут амнистированы. Контроль за границей, говорит Артеменко, передается Украине. Однако «перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить» в стране.

Депутат рассказал, что также планируется провести референдум на Украине об особом статусе Донбасса. После этого будет создан фонд восстановления пострадавших от войны регионов, деньги в который будут перечислять «разные государства».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что в Кремле ничего не знают о плане украинского депутата.

Ранее The New York Times сообщила, что за неделю до увольнения бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил план по снятию санкций с России. Документ Флинну передали адвокат Трампа Майкл Коен и российско-американский бизнесмен Феликс Сэтер. Реакция Белого дома на документ неизвестна.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост 14 февраля. Спецслужбы США обнаружили нарушения в его контактах с представителями России. Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с российским послом Сергеем Кисляком, в котором обсуждались санкции.