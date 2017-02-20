Северная Корея не доверяет расследованию властей Малайзии по факту убийства гражданина КНДР. Об этом заявил посол Северной Кореи в Куала-Лумпуре Кан Чхоль, передает Reuters.

В посольстве продолжают утверждать, что убитый не является братом главы КНДР Ким Чен Ына.

«Прошло семь дней с момента инцидента, но не предоставлено никаких доказательств о причинах смерти, мы не можем доверять малайзийской полиции. Посольство определило личность убитого — это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте», — заявил посол.

Напомним, об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, стало известно 14 февраля. Его, предположительно, отравили ядом в аэропорту Малайзии.

Момент нападения на Ким Чен Нама попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как девушка набрасывает некому мужчине на лицо кусок ткани. Малазийские следователи ранее говорили о том, что Ким Чен Наму могли набросить на лицо ткань с ядом.

На данный момент полиция задержала четырех человек: некоего мужчину, двух девушек, которых считают исполнителями покушения, и

химика северокорейского происхождения.

Ким Чен Нам – отстраненный от управления государством старший сын предыдущего главы Северной Кореи Ким Чен Ира. Он проживал за границей и неоднократно заявлял, что не претендует на власть в КНДР.