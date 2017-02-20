Заявления об участии российских госорганов в попытке переворота в Черногории голословны. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Что касается упомянутой вами новости, то она стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями против нас и нашей страны, в том числе в хакерских атаках против всего Запада, вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое многое другое. Ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было», — заявил глава российского МИДа.

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О причастности российских властей к попытке переворота во время выборов в Черногории ранее заявил прокурор Миливое Катнич.

«За этими событиями стоят националистические структуры из России, но теперь мы также знаем, что к ним были причастны российские государственные структуры», — сказал он.

Такие выводы следователи сделали на основе показаний фигурантов дела и данных из их переговоров. По словам Катнича, переворот готовился для предотвращения вступления Черногории в НАТО.

Ранее сообщалось, что организатором мог быть россиянин Эдуард Широков. Однако Катнич заверил, что его настоящая фамилия — Шишмаков.

«Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, а затем был выдворен в Россию как персона нон грата по обвинению в шпионаже. Этот паспорт ему выдали российские власти, он является сотрудником российских спецслужб», — сказал Катнич.

О возможной причастности России к попытке госпереворота в Черногории также сообщала The Telegraph. По информации издания, спецслужбы ЕС и США располагают информацией о том, что попытка переворота была организована офицерами российской разведки и была согласована «на высоком уровне».

Напомним, в начале ноября прокуратура Черногории объявила, что предотвратила покушение на премьер-министра Мило Джукановича, которое готовили «русские националисты». По информации СМИ, они собиралась взять штурмом парламент Черногории.

Юлия Минеева