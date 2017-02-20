Министр иностранных дел России Сергей Лавров и представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили ситуацию, сложившуюся на востоке Украины, а также ситуацию в Сирии. Разговор прошел в рамках Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, сообщили «Новой газете» в пресс-службе ЕС.

Европейский Союз по-прежнему настаивает на полном выполнении Минских соглашений и продолжит поддерживать и сопровождать работу «нормандского формата» и ОБСЕ, заявила Могерини, подчеркнув, что ответственность во многом лежит на России.

По сообщению российского МИД, особое внимание во время встречи Лавров и Могерини уделили ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, прежде всего — проблемам в Сирии и Ливии.

Кроме того, Могерини и Лавров обсудили и другие проблемные вопросы: от необходимости сохранить договоренность по ядерной программе Ирана до ближневосточного мирного процесса.

18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности стартовала встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). Это была первая подобная встреча в 2017 году, прошлые переговоры министров иностранных дел в «нормандском формате» прошли в ноябре 2016-го.



Андрей Дубровский