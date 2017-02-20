Симоновский районный суд города Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего генерального директора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Виктор Малышев.

Бизнесмена признали виновным в соучастии в хищении 1.3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.

«Суд постановил признать Митрякова виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой") и по ч. 4 ст. 174 ("Отмывание денежных средств в особо крупном размере") УК РФ и путём частичного сложения приговорить к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима», — говорится в решении суда.

Также Митрякова обязали выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей.

До вынесения приговора бизнесмен находился под подпиской о невыезде, затем был заключен под стражу в зале суда.

Как сообщил адвокат подсудимого, бизнесмен намерен обжаловать приговор и требовать условный срок.

Зиновьев рассказал, что Митряков активно сотрудничал со следствием, предоставив черновые записи махинаций. Также бизнесмен содержался в следственном изоляторе в течение восьми месяцев, что также, по мнению адвоката, является основой для смягчения срока.

Дело Митрякова выделили в отдельное производство, и 17 февраля состоялось заседание суда. Обвиняемый признал свою вину и попросил учесть данное смягчающее обстоятельство.

По версии следствия, Митряков представил компании «Спецстройтехнологии» ложные сведения о возможности выполнения работ по строительству жилых домов и детских садов.

После заключения договора только часть предусмотренных работ на сумму около 562 млн рублей была выполнена, а остальные деньги похитили.

Напомним, в сентябре 2015 года Люблинский районный суд Москвы арестовал субподрядчиков строительства космодрома «Восточный», Вадима Митрякова и экс-руководителя Волго-Вятской строительной компании Евгению Дегтяреву и ее отца Сергея Дегтярева.

Аресты были произведены по возбужденному в апреле 2015 года делу о хищении 300 млн рублей.

Елизавета Королькова