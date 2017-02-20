Фигуранта дела о хищении 1,3 млрд рублей на Восточном приговорили к 4 годам
«Новая газета»редакция
Симоновский районный суд города Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего генерального директора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Виктор Малышев.
Бизнесмена признали виновным в соучастии в хищении 1.3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.
«Суд постановил признать Митрякова виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой") и по ч. 4 ст. 174 ("Отмывание денежных средств в особо крупном размере") УК РФ и путём частичного сложения приговорить к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима», — говорится в решении суда.
Также Митрякова обязали выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей.
До вынесения приговора бизнесмен находился под подпиской о невыезде, затем был заключен под стражу в зале суда.
Как сообщил адвокат подсудимого, бизнесмен намерен обжаловать приговор и требовать условный срок.
Зиновьев рассказал, что Митряков активно сотрудничал со следствием, предоставив черновые записи махинаций. Также бизнесмен содержался в следственном изоляторе в течение восьми месяцев, что также, по мнению адвоката, является основой для смягчения срока.
Дело Митрякова выделили в отдельное производство, и 17 февраля состоялось заседание суда. Обвиняемый признал свою вину и попросил учесть данное смягчающее обстоятельство.
По версии следствия, Митряков представил компании «Спецстройтехнологии» ложные сведения о возможности выполнения работ по строительству жилых домов и детских садов.
После заключения договора только часть предусмотренных работ на сумму около 562 млн рублей была выполнена, а остальные деньги похитили.
Напомним, в сентябре 2015 года Люблинский районный суд Москвы арестовал субподрядчиков строительства космодрома «Восточный», Вадима Митрякова и экс-руководителя Волго-Вятской строительной компании Евгению Дегтяреву и ее отца Сергея Дегтярева.
Аресты были произведены по возбужденному в апреле 2015 года делу о хищении 300 млн рублей.
Елизавета Королькова