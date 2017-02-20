Сотрудники ФСБ задержали в Кировской области сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает РИА Новости.

Мужчину подозревают в пропаганде и оправдании терроризма. Как выяснили спецслужбы, уроженец Ингушетии разместил в соцсетях фото и видео, на которых запечатлены сцены убийств, подрывы зданий и техники, а также боевые действия.

«Эти материалы также содержали призывы и высказывания к неограниченному кругу лиц принимать участие в деятельности террористической организации», — сообщили в ФСБ.

При обысках у мужчины обнаружили более 70 патронов и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

На прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании «Исламского государства». По версии следствия, мужчина отправлял деньги боевикам, а также покупал проездные билеты в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований. После этого они, как утверждает следствие, незаконно пересекали границу с Сирией.

Юлия Минеева