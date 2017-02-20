Сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно со столичной полицией разоблачили мошенников, которые посылали клиентам интернет-магазинов кирпичи и стаканы вместо компьютерной техники и смартфонов.

Правоохранительные органы выяснили, что банда регулярно открывала онлайн-магазины, где продавали технику по низким ценам. Сайты, как правило, существовали не более месяца, но за это время успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей.

«В почтовых отправлениях клиентам приходили заведомо подложные вложения – кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара», – рассказали в пресс-службе «Почты России».

Мошенники отдавали посылки на почту в закрытом виде без описи товарных вложений, а клиенты оплачивали покупку наложным платежом в отделениях «Почты России». По данным правоохранительных органов, только за январь банда получила свыше 6 миллионов рублей.

Полиция задержала одну из участниц преступной группы. В отношении нее, а также в отношении еще пяти человек возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Юлия Минеева