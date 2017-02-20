Новочебоксарский городской суд взыскал с МВД России 40 тысяч рублей в пользу двух мужчин, которых избил участковый.

В ходе заседания представитель ответчика, несмотря на вступивший в законную силу обвинительный приговор в отношении полицейского, отказался признать требования истцов. Прокурор же попросил судью назначить справедливую сумму в качестве компенсации морального вреда.

Истцы намерены обжаловать решение в Верховном суде Чувашии, сообщили «Новой газете».

«Мизерные компенсации, присуждаемые российскими судами, уже стали предметом изучения Европейским судом по правам человека, — сказал представитель истцов, юрист Алексей Глухов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона Права». — В 2009 году тот же Новочебоксарский горсуд взыскал в пользу избитого в милиции 20 тысяч рублей. В конце прошлого года ЕСПЧ задал правительству РФ вопросы по этому делу и предложил заключить мировое соглашение на сумму 7100 евро. В общем, если сумма компенсации по иску двух пострадавших не будет увеличена в апелляционной инстанции, то, думаю, России вновь придется отвечать на неприятные вопросы европейских судей».

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8 сентября 2016 года участковый ОМВД по городу Новочебоксарску Александр Семенов избил двух мужчин на автозаправочной станции.

26-летнему потерпевшему он нанес удар ногой по спине, а 22-летнего мужчину ударил рукой в живот.

После инцидента участкового уволили из органов внутренних дел. Само расследование уголовного дела было проведено за 18 дней.

Александр Семенов полностью признал свою вину в превышении должностных полномочий с применением насилия и ходатайствовал о рассмотрении судом дела в особом порядке.

В ноябре 2016 года Новочебоксарский городской суд назначил Семенову наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Его также лишили права работать в правоохранительных органах в течение трех лет и звания лейтенанта полиции. Приговор вступил в законную силу.

Ольга Просвирова