В Сирии погибли четверо российских военных советников, еще двое ранены, сообщили в министерстве обороны России.

«В результате подрыва [автомобиля на фугасе] четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики», — сообщили российским информагентствам в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что автомобиль с российскими военными советниками ехал в автоколонне сирийских войск из района аэродрома Тияс в направление города Хомс. После четырех километров пути под автомобилем с российскими военнослужащими сработал радиоуправляемый заряд.

По официальным данным, до этого дня за время военной операции в Сирии погибли 25 российских военных и две медсестры.

Ольга Просвирова