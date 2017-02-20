Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг по качеству жизни в России

Москва и Санкт-Петербург сохранили лидирующие позиции в рейтинге качества жизни в России согласно данным РИА Рейтинга.

Другие лидеры рейтинга: Татарстан, Краснодарский край, Белгородская и Воронежская области. Качество жизни регионов первой десятки во многом определяется развитостью экономики и социальной сферы, а так же благоприятными природно-климатическими условиями, отмечается в исследовании.

В последнюю пятерку вошли: Еврейская автономная область, республики Алтай, Калмыкия, Ингушения и Тыва.

«Некоторые регионы получили более высокие оценки из-за симпатии авторов»

«Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2016 году, несмотря на появление первых признаков стабилизации в экономике, небольшой рост реальной заработной платы, уменьшение официальной инфляции и снижение числа зарегистрированных безработных, заметных изменений в качестве жизни в России в целом не произошло», — считают авторы исследования.

Последние места в рейтинге заняли республика Тыва и Ингушения.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с «Новой газетой» усомнился в соответствии данных рейтинга реальному положению дел.

«По поводу этого рейтинга есть вопросы, — считает политолог. — Я бы заподозрил, что некоторые регионы получили более высокие оценки из-за симпатии авторов».

Он также отметил, что для более точного анализа необходимо погрузиться в методологию и изучить, было ли проверено социальное самочувствие и самооценка регионов.

В опубликованном год назад рейтинге лидеры и аутсайдеры были те же, однако тогда Крым, например, находился на 10 пунктов ниже и входил в последнюю десятку.

Елизавета Королькова