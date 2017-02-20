Комиссия Госдумы по этике проверит высказывания депутата Милонова
Комиссия Госдумы по этике занялась проверкой высказываний депутата от «Единой России» Виталия Милонова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампреда думского комитета по безопасности Анатолия Выборного.
Речь идет о высказываниях Милонова в адрес депутатов петербургского заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника. Тогда единорос, высказываясь по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, заявил, что «...христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».
«Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные. Комиссия может решить попросить его принести публичные извинения либо ее решением он может быть даже лишен на время права голоса», — рассказал Выборный.
Сам депутат Виталий Милонов заявил, что уже давал объяснения по поводу своих высказываний и готов сделать это еще раз.
«Но у меня есть убеждения, и я от них не намерен отказываться. Я считаю, что сейчас мы живем в эпоху активного богоборчества. Церковь в разные века подвергалась гонениям. Это были римляне, это были большевики, а сейчас это так называемые либералы», — сказал он.
Ранее Милонов в фейсбуке извинился за свои слова. Он заверил, что у него не было намерений задеть чувства граждан по национальному признаку, как и «намерений касаться темы национальностей».
Напомним, в январе власти Петербурга сообщили, что намерены передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ сроком на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что собор при этом сохранит функции музея.
Эта новость вызвала недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения. Депутаты петербургского заксобрания Борис Вишневский и Максим Резник выступали против передачи Исаакиевского собора и пытались оспорить законность этого решения в суде.