Комиссия Госдумы по этике занялась проверкой высказываний депутата от «Единой России» Виталия Милонова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампреда думского комитета по безопасности Анатолия Выборного.

Речь идет о высказываниях Милонова в адрес депутатов петербургского заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника. Тогда единорос, высказываясь по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, заявил, что «...христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

«Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные. Комиссия может решить попросить его принести публичные извинения либо ее решением он может быть даже лишен на время права голоса», — рассказал Выборный.

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Сам депутат Виталий Милонов заявил, что уже давал объяснения по поводу своих высказываний и готов сделать это еще раз.

«Но у меня есть убеждения, и я от них не намерен отказываться. Я считаю, что сейчас мы живем в эпоху активного богоборчества. Церковь в разные века подвергалась гонениям. Это были римляне, это были большевики, а сейчас это так называемые либералы», — сказал он.

Ранее Милонов в фейсбуке извинился за свои слова. Он заверил, что у него не было намерений задеть чувства граждан по национальному признаку, как и «намерений касаться темы национальностей».

Напомним, в январе власти Петербурга сообщили, что намерены передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ сроком на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что собор при этом сохранит функции музея.

Эта новость вызвала недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения. Депутаты петербургского заксобрания Борис Вишневский и Максим Резник выступали против передачи Исаакиевского собора и пытались оспорить законность этого решения в суде.