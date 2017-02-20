Тверской суд Москвы снова вынес постановление об аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Решение, как уточняется, было принято еще 17 февраля. «Срок ареста — два месяца с момента фактического задержания», — уточнили в суде.

В понедельник, 20 февраля, защита Браудера оспорила это решение, однако дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

Это далеко не первая попытка России добиться ареста Браудера. В январе 2015 года Интерпол отказался санкционировать арест главы Hermitage Capital, назвав запрос российской стороны носящим «преимущественно политический характер».

11 июля 2014 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Вместе с аудитором фонда Сергеем Магнитским Браудера признали виновным в неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей. Обвиняемые, считает следствие, фальсифицировали налоговые декларации и незаконно использовали льготы.

Напомним, Сергей Магнитский, раскрывший дело о хищении из российского бюджета 5,4 млрд рублей, умер в московском СИЗО в 2009 году при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Адвокаты Магнитского утверждают, что его смерть стала следствием отказа администрации СИЗО предоставить необходимую медицинскую помощь.