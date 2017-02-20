Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам усовершенствовать систему профилактики суицидов среди подростков, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ принять решения, направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида» — говорится в опубликованном документе.

Поручение должно быть выполнено к 30 июня. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее в правительство отправили законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к суициду. Одним из его авторов выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, законопроект был поддержан Следственным комитетом, МВД, министерством образования и Роскомнадзором.

Кроме этого, сама социальная сеть «ВКонтакте» занялась блокировкой пользователей за посты о «суицидальных пабликах». 17 февраля стало известно, что в Северной Осетии задержали координаторов «групп смерти».