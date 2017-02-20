В Москве задержали строителей метро, устроивших забастовку на Кутузовском проспекте из-за невыплаты зарплаты, сообщил «Новой газете» представитель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Александр Зимбовский.

По его словам, в забастовке участвовали около сотни рабочих, строивших Калининско-Солнцевскую линию метро.

«Строители собрались около 11 часов утра и объявили о приостановке работы. К ним подошел представитель службы безопасности компании-застройщика “Ингеоком” и начал махать рукой и говорить, что денег нет. После этого подъехали два полицейских автобуса. Правоохранители заявили рабочим, что они незаконно находятся на площадке. Мы стали объяснять полицейским, что люди на территорию стройки не проникали, они здесь работают. Тем не менее, одного из них, Харсета Драгомилова, все-таки задержали и увезли в ОВД», — рассказал Зимбовский.

Позднее на место забастовки приехали представители прокуратуры и Следственного комитета, после чего «тон общения сразу же изменился», добавил Зимбовский.

Представитель службы безопасности «Ингеоком» пообещал рабочим решить вопрос с задержкой зарплаты. Он уточнил, что она делится на две части: ежемесячную и трехмесячную и сказал, что задолженность по первой части зарплаты компания погасит в ближайшие дни, а по второй — в течение месяца. Однако в ответ на эти обещания рабочие заявили, что готовы и дальше протестовать против задержки зарплат.

Зимбовский уточнил, что выплату ежемесячной части зарплаты компания задержала на один месяц, в то время как ту часть зарплаты, которая выплачивается раз в три месяца рабочие не получали уже с октября 2016 года.

В «Ингеокоме» «Новой газете» заявили, что компания не имеет задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками.

Весной прошлого года «Новая газета» сообщала о том, что «Ингеоком» не платит рабочим зарплату. Тогда задержка зарплаты составила около полугода. Строители собирались обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину, но компания-застройщик сработала на опережение и обязалась выплатить рабочим всю задолженность в течение месяца.

Андрей Дубровский