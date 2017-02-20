Первый канал, «Россия-1» и НТВ в несколько раз сократили число упоминаний президента США Дональда Трампа, передает «Дождь» со ссылкой на исследование «Медиалогии».

Количество упоминаний резко сократилось с 14 февраля. С этого дня имя американского лидера звучало от шести до 12 раз в день, хотя ранее Трампа упоминали до 61 раза.

В четверг, 16 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Кремль дал указание государственным СМИ выпускать поменьше «льстивых» материалов о новом президента США. Указания, отмечало агентство, в первую очередь касаются телеканалов.

По информации Bloomberg, решение «умерить публичные ожидания» по поводу улучшения отношений двух стран появилось после увольнения советника президента США Майкла Флинна.

Существование распоряжения подтвердил журналист Константин Эггерт. По его данным, холдинг ВГТРК, куда входит, в том числе телеканал «Россия», получил указание, суть которого «сводится к короткой фразе: "Трампа больше нет"».

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» публикацию Bloomberg.

Александра Копачева