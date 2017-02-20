Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение представительству Apple в России и обязала его открыть официальный сервисный центр, сообщает официальный сайт ведомства.

Сервисный центр должен быть открыт до 1 мая.

По мнению ведомства, в действиях компании есть признаки нарушения по части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Ведомство отложило рассмотрение дела до начала мая.

«Мы надеемся, что "Эппл Рус" обеспечит предоставление сервисного обслуживания потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Напомним, москвич Дмитрий Петров пожаловался, что ремонт техники Apple возможен только с разрещения компании. Однако комплектующие экранов в Россию не завозят. Петров обратился в авторизованный сервисный центр из-за сломанного дисплея, где ему предложили полностью заменить смартфон, доплатив 22 тысячи рублей.

Ранее мужчина подавал иск по этому поводу в Басманный суд Москвы, который был отклонен. Из писем, отправленных Apple в Басманный суд, следует, что в России в 90% случаев при поломке технику Apple заменяют новой в авторизованных сервис-центрах, а при поломке дисплея это происходит в 100% случаев.