Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-Так-Так» внесен в реестр «иностранных агентов», сообщает официальный сайт Минюста.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Новосибирской области плановой документарной проверки», — заявили в ведомстве.

Организация «Так-Так-Так» специализируется на правовой защите, помогает осуществлять общественные расследования, оказывает бесплатные юридические консультации.

На настоящий момент в базе НКО, выполняющих функции иностранного агента, числится 103 организации.

Юлия Суханова