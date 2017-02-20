В Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин, сообщает МИД России.

Виталий Чуркин. Фото: ТАСС

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин.», — сказано в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», — добавили в МИД.

Заседание в ООН началось с минуты молчания в память о российском дипломате. Генсек организации выразил соболезнования родным дипломата.

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. Он находился на дипломатической работе с 1974 года, был начальником управления информации министерства иностранных дел, заместителем главы ведомства, а также работал чрезвычайным и полномочным послом в Бельгии и Канаде.

С апреля 2006 года был представителем России при ООН.