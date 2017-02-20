Посол России в Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин скончался из-за сердечного приступа, передает New York Post со ссылкой на неназванные источники.

Собеседник издания рассказал, Чуркин находился в здании постоянного представительства России при ООН на 67-й улице в Нью-Йорке, когда почувствовал недомогание в области сердца около 9:30 утра по американскому времени (18:30 мск).

Его в бессознательном состоянии доставили в больницу. Сообщается, что ему требовалась реанимация.

Официально о причине смерти Чуркина еще не сообщили.

Представитель российского посольства в разговоре с CBS News рассказал, что Чуркин, по предварительным данным, умер от сердечного приступа.

Ранее в понедельник МИД России сообщил, что в Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. 21 февраля ему должно было исполниться 65 лет.

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. На дипломатическую службу заступил с 1974 года. С апреля 2006 года был представителем России при ООН.

Юлия Суханова