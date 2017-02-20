Российский Красный Крест посмертно наградил Елизавету Глинку (доктора Лизу) высшей наградой — «Золотым сердцем», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации Раису Лукутцову.

«Самую высшую награду краснокресткого движения доктору Лизе решили вручить за «утвреждение идеалов гуманизма и милосердия», — сказала Лукутцова. Награду передали вдовцу Глебу Глинке.

В конце января стало известно, что в честь Елизаветы Глинки назовут центр помощи бездомным в Москве. Ранее имя доктора Лизы присвоено военному детскому клиническому санаторию в Евпатории.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в декабре. Самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных и девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала).

Юлия Суханова