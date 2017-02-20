Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова написала письмо руководителю ФСБ Александру Бортникову, в котором утверждает, что сотрудники спецслужбы оказывают давление на активистку партии Анастасию Антонец в Ставрополе, об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь председателя партии «Яблоко» Татьяна Бибина.

По словам Слабуновой, спецслужбы также требуют от активистки отказаться от уже согласованного мероприятия в память о Борисе Немцове.

В обращении, копия которого имеется в распоряжении «Новой газеты», говорится, что 17 февраля сотрудники ФСБ пришли домой к родителям активистки под предлогом проверки лицензии на оружие. Они попросили предупредить дочь о возможных негативных последствиях публичной акции в память о Немцове.

В партии назвали действия сотрудников спецслужбы незаконными, препятствующими «свободному выражению мнений» и нарушающими «одно из базовых конституционных прав граждан — право на свободу собраний». Слабунова требует привлечь к ответственности сотрудников ведомства.

По словам пресс-секретаря председателя партии «Яблоко», сотрудники ФСБ потребовали от родителей Антонец, чтобы активистка 20 февраля пришла в администрацию города, написала заявление об отказе от проведения публичного мероприятия и прекратила дальнейшую общественно-политическую деятельность.

«В случае если Анастасия не придет 20 февраля в отделение ФСБ, то наследующий день туда придется идти ее отцу, так они ему сказали», — передает слова сотрудников спецслужб Татьяна Бибина.

Представитель партии «Яблоко» в Ставрополе Кирилл Бодро о визите родителей Антонец сотрудниками спецслужб узнал в тот же день 17 февраля.

«На меня подобное давление оказывалось много раз. Когда я только пришел в партию, сотрудники ФСБ, а также сотрудники центра «Э» наведывались ко мне в университет. Они приходили также к моему отцу домой. Потом я вместе с адвокатом партии и зампредседателя Василием Павловым пришли в отдел ФСБ, сказали, что если давление на меня не прекратится, то об этом узнают в главном штабе партии и в федеральных СМИ. Тогда от меня отстали. Сейчас я считаю, что нужно придерживаться той же тактики», — сказал Кирилл Бодро.

Активист уточнил, что перед визитом сотрудники спецслужб звонили отцу Антонец, требовали его отговорить дочь от занятия «деятельностью, направленной против российской власти». Однако мужчина тогда не рассказал дочери о случившемся, чтобы не волновать ее.

Бодро уверяет, что, несмотря на давление, митинг все равно состоится, однако об участии в акции Антонец в партии пока не решили. Сама активистка также заявила «Новой газете», что ждет решения главного штаба партии.

Андрей Дубровский