Легкомоторный самолет упал на крышу торгового центра в австралийском Мельбурне. По сообщениям полиции, погибли пять человек, находившиеся на борту, сообщает Reuters.

Это произошло около 9 утра по местному времени (1:00 по московскому), за час до открытия торгового центра. Самолет вылетел с находившегося рядом аэродрома и сразу после взлета потерпел крушение.

Издание Daily Mail уточняет, что на борту находились пилот-австралиец и четыре туриста из США.

Перед катастрофой пилот успел сообщить диспетчерам о неисправности двигателей.