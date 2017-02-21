Новая газета

Пять человек погибли при падении самолета на торговый центр в Мельбурне

Общество

Легкомоторный самолет упал на крышу торгового центра в австралийском Мельбурне. По сообщениям полиции, погибли пять человек, находившиеся на борту, сообщает Reuters.

Это произошло около 9 утра по местному времени (1:00 по московскому), за час до открытия торгового центра. Самолет вылетел с находившегося рядом аэродрома и сразу после взлета потерпел крушение. 

Издание Daily Mail уточняет, что на борту находились пилот-австралиец и четыре туриста из США. 

Перед катастрофой пилот успел сообщить диспетчерам о неисправности двигателей.

Теги:
жертвы, авиакатастрофа, австралия, самолеты

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