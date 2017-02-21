Министертво экономического развития и министерство финансов прорабатывают идею ограничения возможности покупать автомобили, квартиры и предметы роскощи за наличные, пишут «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Данная идея рассматривается в рамках масштабного плана борьбы экономического блока правительства с теневой экономикой. Пока что порог для запрета на использование наличных не согласован.

Прорабатываются и другие варианты. Например, понижение ставки НДС для платежей по карте. Для этого изучаются международные примеры стимуляции безналичного оборота, в частности Индии и Азербайджана.

В январе глава Минфина Антон Силуанов призвал продумать возможность ограничения расчетов наличными и предложил для начала установить «определенную планку для покупки дорогостоящих товаров». Вскоре вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что таких мер «не планируется», так как безналичный оборот должен увеличиваться «естественным образом, без искусственных решений».