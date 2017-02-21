Правительство России распределило 10,3 млрд рублей 21 российскому вузу для увеличения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ответ правительство рассчитывает, что к 2020 году не менее пяти российских университетов войдут «в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу».

Вузы разделены правительством на три группы — попавшие в первую получили по 849,2 млн рублей, во вторую — по 482,2 млн рублей, в третью — по 141,5 млн рублей. Наибольшие субсидии получили Казанский и Новосибирский университеты, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики, МФТИ, МИФИ, МИСиС и ВШЭ. Полный список опубликован здесь.

Правительство России выделяет государственные субсидии вузам с 2013 года. В 2013 году в перечень вошли 15 университетов, в 2014 и 2015 году — по 15.