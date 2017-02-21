Активист прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) потребовал возбудить против журналистки Znak.com Екатерины Винокуровой уголовное дело из-за ее вопроса президенту России Владимиру Путину на ежегодном пресс-конференции. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил депутат Госдумы и основатель движения Евгений Федоров.

На основании заявления правоохранительные органы уже проводят проверку. Кто именно написал заявление, Федоров не рассказал.

На пресс-конференции Винокурова задала вопрос о нападении в Петербурге одного из активистов НОД на внештатного фотографа «Коммерсанта» Давида Френкеля на глазах у полиции, которая ничего не предприняла. В итоге задержали не нападавшего, а самого фотографа, в отделении ему угрожали полицейские.

Сотрудница «Открытой России» Полина Немировская рассказала в эфире радиостанции, что проверка Винокуровой проводится в связи с ее заявлением о нападении на Френкеля. Ранее в феврале сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга отменила отказ в возбуждении дела в связи с нападением на Френкеля.