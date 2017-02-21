Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявил вознаграждение за информацию о человеке, которого обвинение называет Бученковым.

Дмитрий Бученков (слева) и человек с видео оперативников. Следственный комитет утверждает, что на обеих фотографиях — один и тот же человек

«Бученкова арестовали по тем соображениям, что приняли за человека в черном капюшоне и кепке с зеленым козырьком, который на видеозаписи бил полицейских. Этого человека все это время искали. В прошлом году сказали, что это Бученков. Он был давно на заметке как анархист. Но Бученков в это время находился в Нижнем Новгороде с отцом, матерью, братом и сестрой. Вместо того, чтобы проверять эту информацию Следственный комитет прячет голову в песок. Родственникам не верят, потому что это родственники, все упирается в видео», — рассказал Илья Новиков.

По его словам, окончательный способ доказать, что Бученков и мужчина на видео — разные люди — найти этого человека.

«Мы просим людей опознать его. 250 000 рублей — если мне дадут информацию, чтобы можно было доказать, что это разные люди», — сказал Новиков.

На прошлой неделе Следственный комитет завершил расследование в отношении Дмитрия Бученкова. Тогда же стало известно, что вместе с адвокатом Светланой Сидоркиной его защитой займется Илья Новиков.

Активист левого движения, анархист Дмитрий Бученков был задержан в Москве 2 декабря 2015 года. Его обвиняют в «участии в массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ) и «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) в рамках «болотного дела» в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Сам Бученков настаивает, что его не было на «Болотной площади» 6 мая 2012 года — он приехал из Нижнего Новгорода в Москву в этот день только поздно вечером. Защита Бученкова ранее собрала доказательства того, что Бученков и настоящий подозреваемый по «болотному делу» — разные люди. В частности, Сидоркина представляла портретное исследование фотографии мужчины на Болотной площади, которого следствие называет Бученковым, и фото самого активиста. Эксперты подтвердили, что это разные люди.

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