В симферопольском районе Каменка полицией задержаны около 20 крымскотатарских активистов, ранее распространявших информацию об уголовных делах, связанных с запрещенной в России мусульманской организацией Хизб ут-Тахрир. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Сегодня насчитаны задержанные уже в количестве 20 человек, в том числе и те, кто постоянно освещал обыски», — заявил Курбединов. Он также назвал имена некоторых задержанных: Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Риза Изетов, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев.

Очевидцы сообщают, что задержание производили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Республике Крым. В самом ведомстве ситуацию не комментируют.

В чем именно подозревают задержанных активистов пока неизвестно. Стоит отметить, что накануне крымские СМИ сообщали об участившихся случаях домашних краж и грабежей в Каменке.