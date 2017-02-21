Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Соответствующий документ опубликован на сайте азербайджанского лидера.

Согласно Конституции страны, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности. Первый вице-президент наделен неприкосновенностью и не может быть привлечен к уголовной ответственности (исключение — задержание на месте преступления).

В сентябре прошлого года в Азербайджане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. В частности, на голосовании решался вопрос об увеличение президентского срока с пяти до семи лет.