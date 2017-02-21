Глава алмазодобывающей компании «Алроса» Андрей Жарков уходит со своего поста. Эту информацию «Новой газете» подтвердил осведомленный источник.

Предполагается, что в ближайшее время наблюдательный совет компании рассмотрит заявление Жаркова об увольнении.

О предстоящем увольнении Жаркова ранее сообщал Bloomberg. По данным агентства, у Жаркова могли быть разногласия с чиновниками, в частности, с Минфином, глава которого Антон Силуалов возглавляет наблюдательный совет «Алросы».

Bloomberg также сообщало, что основным претендентом на пост главы крупнейшей российской алмазодобывающей компании является 36-летний сын экс-главы администрации президента Сергей Иванов, который сейчас работает вице-президентом Сбербанка. Ранее Иванов-младший возглавлял страховую компанию «СОГАЗ».

Группа алмазодобывающих компаний «Алроса» занимает лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.