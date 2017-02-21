В Нижнем Новгороде полиция попросила организаторов марша памяти Бориса Немцова самостоятельно приобрести металлические ограждения для проведения акции, запланированной на 27 февраля. Об этом «Новой газете» рассказала один из организаторов мероприятия Марина Чуфарина.

По ее словам, такая просьба прозвучала в минувший четверг в правительстве на совместной встрече чиновников, представителей городской полиции и организаторов марша. Чуфарина предоставила «Новой газете» копию протокола совещания.

Копия документа предоставлена организаторами марша Немцова в Нижнем Новгороде

Свою просьбу полиция обосновала федеральным законом «О митингах», согласно которому материально-техническое обеспечение проведения публичного мероприятия осуществляется его организатором и участниками за счет собственных средств.

После этого, 20 февраля, эта же просьба прозвучала повторно: когда организаторы марша выехали на место проведения акции вместе с начальником управления общественной безопасности МВД по Нижнему Новгороду Михаилом Заболотным.

«Мы выехали на место, чтобы обсудить детали. Заболотный сказал: где хотите, там и берите ограждения. Полиция резко обеднела в этом году. Ограждения, которые были у городской полиции, передали на баланс Нацгвардии», — отметила Чуфарина.

Она добавила, что «до сих пор это требование не официальное, носит рекомендательный характер».

«Мы полагаем, что оно незаконное, — сказала организатор. — В ближайшее время мы направим обращение к руководству МВД России, чтобы нам разъяснили положение закона и обоснованность требований городских полицейских. Может быть, есть еще какие то обязанности у организаторов? Может, мы должны что-то еще приобрести? Водометы, пистолеты, обмундирование для полицейских, а, может, и самих полицейских?»

Чуфарина отметила, что акция в Нижнем Новгороде «не будет такой крупной и масштабной, как в Москве, и обеспечить безопасность участников акции можно будет и без установки ограждений». В ближайшее время оргкомитет акции в Нижнем Новгороде официально отреагирует на это требование полиции, добавила Чуфарина.

Она также отметила, что власти Нижнего Новгорода поставили рекорд, согласовав акцию в тот же день, когда была подана заявка, буквально за два часа. «Москва была очень удивлена, — сказала Чуфрина. — У нас сложились хорошие отношения с городской администрацией, и вдруг — вставляют палки в колеса».

В пресс-службе МВД Нижегородской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. «Новая газета» отправила запрос.

Напомним, политика Бориса Немцова убили в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину.