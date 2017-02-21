Федеральная миграционная служба (на сегодняшний день входит в структуру МВД) хочет лишить гражданства владельца издательского дома «Индепендент Медиа» Демьяна Кудрявцева, сообщает Inc.

В Мосгосуде «Новой газете» рассказали,что сотрудники ФМС обращались к ним с просьбой признать юридический факт сообщения заведомо ложных сведений о приёме в российское гражданство.

«Суд установил это еще 25 августа 2016 года. Решение было обжаловано. Согласно решению Верховного суда от 20 декабря прошлого года, оно осталось в силе», — прокомментировали в пресс-службе Мосгорсуда.

Сам Кудрявцев подтвердил «Новой газете» информацию о судебном разбирательстве.

«Да, ФМС подала на меня в суд. Их заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство. Они нашли там нехватку некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен. О какой именно информации идет речь — неважно, это какие-то данные. Но эта информация в конкретную анкету попросту не влезла. И эту нехватку информации ФМС решила объявить ложными данными, якобы я что-то утаил», — рассказал Демьян Кудрявцев.

По его словам, в суде выяснилось, что информация, о кторой идет речь, действительно была известна ведомству, однако судья поддержал ФМС, так как неполное заполнение анкеты является нарушением.

«На основании этого МВД может совершить разные действия по отношению ко мне, к себе или к кому-то другому, или не совершать никаких. Тут никто ни с кем не ссорился, процесс установления фактов у нас происходит через суд. С моей точки зрения, никаких ложных фактов я не указывал», — добавил Кудрявцев.