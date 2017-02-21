Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков официально объявил о своем намерении баллотироваться в мэры Москвы. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре «Новой газеты».

«Я претендую на то, чтобы быть единым демократическим кандидатом, — заявил Гудков. — У меня мотивация и личная, и политическая. Я живу в Москве всю свою жизнь и наблюдаю, как развивается наш город. Я понимаю, что Москва сильно отстает от большинства европейских городов. Я не хотел бы сегодня сильно критиковать городские власти — они делают что-то, исходя из своего понимания проблем».

Прямая трансляция пресс-конференции ведется в фейсбуке «Новой газеты».