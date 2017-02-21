Украина и Россия согласовали дату передачи 12 осужденных граждан Украины, ранее отбывавших наказание в учреждениях ФСИН России в Крыму, а затем переведенных в другие учреждения за пределами полуострова. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в фейсбуке.

«Тем временем, мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию. Сразу уточняю, что это не есть политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они как и все граждане Украины имеют право вернуться на территорию Украины. Сейчас передача запланирована на 3 марта», — написал он.

Петухов добавил, что украинская сторона дополнительно сообщит, когда указанные лица прибудут в страну. Он также поблагодарил МИД и уполномоченного по правам человека, «которые сыграли важную роль в этом процессе».

23 января стало известно о том, что Россия передаст Украине 16 осужденных из Крыма. Ранее Минюст России отказался передать Украине режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии строгого режима по так называемому делу «крымских террористов».