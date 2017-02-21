Глава Минобороны России Сергей Шойгу ответил на заявление британского коллеги Майкла Фэллона о контактах России с Ливией.

Накануне во время Мюнхенской конференции по безопасности Фэллон заявил, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию».

«Если продолжать "звериную" тему – что у них на гербе, лев кажется? Есть такая старая пословица: все львы - кошки, но не все кошки - львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю», — приводит слова министра ТАСС.

Ранее глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон выразил обеспокоенность по поводу отношений России и Ливии. По мнению министра, таким образом Москва проверяет Запад и НАТО на прочность.

Как отмечала The Daily Telegraph, в прошлом месяце командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар побывал на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и принял участие в видеоконференции с Сергеем Шойгу.

На прошлой неделе глава ливийского правительства национального единства Файез ас-Саррадж и командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар договорились о проведении парламентских и президентских выборов не позднее 2018 года.

Соглашение об урегулировании внутреннего конфликта в Ливии было подписано еще в конце 2015 года, однако оно не соблюдалось в полном объёме из-за имеющихся разногласий.

Минеева Юлия