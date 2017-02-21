Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным поручил снести пятиэтажные дома (так называемые «хрущевки»), сообщает официальный сайт Кремля.

Собянин на встрече с Путиным отчитался о переселении жителей Москвы. По информации мэра столицы, за все время существования программы переселили 160 тысяч московских семей.

«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», — сказал президент.

Собянин рассчитывает, что программа по расселению «хрущевок» закончится в 2017-2018 годах.

«Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах. Мы взяли на бюджет эти проекты и доводим до логического завершения. Сегодня бюджет Москвы достаточно устойчивый», — добавил Собянин.

Бывший мэр столицы Юрий Лужков ранее обещал снести «хрущевки» к 2009 году. Однако позднее программу перенесли на неопределенный срок.