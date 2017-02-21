Расследование нападения на журналистов и правозащитников на границе Чечни и Ингушетии продолжается. Об этом на пресс-конференции с главой МИД Швеции Марго Вальстрем заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

О ходе расследования инцидента Лаврова спросила корреспондент «Шведского радио» в России Мария Першон-Лефгрен, которая находилась в автобусе в момент нападения.

«Смею вас заверить, что расследование не было приостановлено. После того, как новость о том, что на группу журналистов совершено нападение, Москва сделала очень жесткое заявление о неприемлемости подобного рода правонарушений. Расследование было начато, и оно не прекращено», — сказал Лавров.

Глава российского МИДа принес извинения за инцидент и заверил, что российские власти уделяет особое внимание обеспечению безопасности журналистов.

«Следствие ведут очень опытные эксперты-криминалисты, и мы надеемся, что виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание», — добавил Лавров.

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет приостановил расследование нападения. Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы пострадавших, рассказал, что дело приостановлено в связи с «неустановлением» нападавших лиц.

Напомним, 9 марта 2016 года на границе Ингушетии и Чечни неизвестные напали на автобус Сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток.

В машине помимо сотрудников «Комитета по предотвращению пыток» Ивана Жильцова и Екатерины Вансловой находились журналисты Александра Елагина («The New Times»), Егор Сковорода («Медиазона»), Ойстен Виндштад (норвежское издание «Ny tid»), Мария Першон- Лефгрен (Шведское радио), а также блогер Михаил Солунин и экс-сотрудник «Коммерсанта» Антон Прусаков. Пострадал также водитель Башир Плиев. Всех, кто был в автобусе, нападавшие вытащили наружу и избили, а автобус с оставшимися там вещами и техникой сожгли.