Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, объявивший во вторник о своем участии в мэрской предвыборной кампании, предложил через московский референдум решать проблему с захоронением Ленина.

«Если я буду мэром, а вы захотите провести референдум на эту тему, то мэрия создаст все условия, чтобы он прошел, в том числе условия для дебатов, будет предоставлено эфирное время как сторонникам, так и противникам. Может быть, будет какое-то компромиссное решение», — сказал Гудков, отвечая на вопрос политолога Станислава Белковского.

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При этом кандидат в мэры добавил, что этот вопрос относится к федеральной повестке и не является прерогативой мэра Москвы.

«Я сам к этой политической фигуре [Ленина] отношусь как к символу авторитаризма, тоталитарного мышления, и мне тоже не нравится, что этот символ находится в центре Москвы», — заключил он.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Дмитрий Гудков официально объявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Москвы на пресс-конференции в медиацентре «Новой газеты».

«Я претендую на то, чтобы быть единым демократическим кандидатом, — заявил Гудков.

Гудков рассчитывает, что сможет выдвинуться от партии «Яблоко», которая, в свою очередь, планирует провести внутрипартийные дебаты, на которых определится кандидат. Оппонентом Гудкова станет Сергей Митрохин.