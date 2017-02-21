Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно, сообщается на сайте Кремля.

«За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)», — сказано в сообщении.

Напомним, 20 февраля скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Причины смерти не сообщили. Позднее The New York Times предположили, что причиной смерти был сердечный приступ.