Мосгорсуд отменил штраф в размере 300 тысяч рублей для НКО «Эсверо» (эта организация объединяет 14 российских НКО, которые борются с ВИЧ). Об этом «Новой газете» рассказал юрист Клуба юристов НКО Максим Оленичев, защищающий интересы организации в суде, а также член совета «Эсверо» Елена Романяк.

Как пояснил юрист, в сентябре прошлого года Минюст составил протокол об административном правонарушении в отношении «Эсверо» за то, что организация добровольно не вошла в список «иностранных агентов». В декабре Замоскворецкий суд Москвы, рассмотрев дело в отсутствие представителя «Эсверо», наложил штраф на НКО.

«Мы посчитали, что Замоскворецкий суд вынес решение незаконно, поскольку адрес нахождения “Эсверо” не относится к территории, подведомственной Замоскворецкому суду. Мы написали жалобу в Мосгорсуд, и в четверг [16 февраля] суд отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение», — рассказал Оленичев.

При этом он отметил, что само постановление защите не поступило, также ранее не было извещения о наложенном штрафе. «О том, что дело направлено на новое рассмотрение, мы узнали из информации на сайте суда», — добавил юрист.

Оленичев также отметил, что с февраля 2016 года началось наступление государства на некоммерческие организации, работающие в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. Напомним, ранее «Новая газета» писала о том, что в прошлом году в России сразу восемь некоммерческих организаций, борющихся с ВИЧ, были внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов».

Первым под удар попал Фонд им. Андрея Рылькова, занимающийся реализацией программ снижения вреда в сфере профилактики ВИЧ и наркомании. В августе прошлого года юристам впервые в московской практике в суде первой инстанции удалось добиться прекращения дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Второй НКО, которую попытались привлечь к административной ответственности, за то, что она не вошла добровольно в реестр «инагентов», стала как раз «Эсверо». А третьей — НКО «Ассоциации медицинских работников города Чапаевска». На нее наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Пока это первый подобный прецедент. Столичные НКО, борющиеся с ВИЧ, по словам Оленичева, пока «держат оборону»: ни одно из них не оштрафовано.