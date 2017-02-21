В московском аэропорту Внуково задержали руководителя компании «СК Северстрой», которая выступала подрядчиком при строительстве объектов на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Амурской области.

Главу компании Глеба Суховеркова задержали сразу после прилета в Москву рейсом из Перми. Его подозревают в том, что он не выплачивал зарплату своим работникам, выполнявшим подрядные работы на космодроме Восточный. Речь идет о периоде с октября 2014 года по ноябрь 2015 года.

Против Суховеркова возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

За время строительства космодрома Восточный на представителей подрядчика возбуждались десятки уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате заработных плат рабочим.

В частности, на этой неделе суд приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего генерального директора компании-субподрядчика «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова.