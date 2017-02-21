Европейский суд по правам человека присудил редакции газеты «Орловская Искра» компенсацию в размере 5,5 тысяч евро, которую оштрафовали за критику бывшего губернатора области Егора Строева, сообщает официальный твиттер организации.

Согласно документу, в ноябре 2007 года «Орловская Искра» опубликовала две статьи, в которых критиковала бывшего главу региона. Строева обвинили в коррупции, а также в том, что чиновник закрыл «публичную газету», которая была критически настроена против него.

«Через несколько дней после публикации второй статьи, оба материала рассмотрела рабочая группа по информационным спорам областной избирательной комиссии. Было установлено, что в статьях содержались элементы избирательной кампании, которые включали негативную информацию о Егоре Строеве, тем самым создали негативное отношение избирателей к нему», — сообщается в документе.

В результате «Орловская газета» была оштрафована на 35 тысяч рублей, а в 2010 году газету оштрафовали еще на 60 тысяч рублей «за незаконную предвыборную агитацию».

Суд признал нарушение статьи 10 (Свобода выражения мнений) и постановил возместить «моральный и материальный ущерб» в размере 5,5 тысяч евро.

Напомним, что в 2008 году ЕСПЧ также разбирал дело российского журналиста Геннадия Годлевского, согласно которому власти России нарушили его право на свободу получения и распространения информации, и взыскал в его пользу 1 тысячу евро в качестве компенсации.

Илья Горшков