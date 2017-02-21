Депутата парламента Украины Андрея Артеменко, предложившего план отмены санкций против России, заподозрили в государственной измене. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор опубликовал документ об открытии уголовного производства в отношении депутата. В тексте указано, что Артеменко «по предварительному сговору» с российскими властями вел «подрывную работу» против Украины. Отмечается, что речь идет о «призывах к передаче в долгосрочную аренду территории Автономной Республики Крым».

Ранее The New York Times сообщила, что за неделю до увольнения бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил план по снятию санкций с России. По словам украинского депутата Андрея Артеменко, участвовавшего в разработке плана, в документе предлагается провести на Украине референдум о передаче Крыма России в аренду на срок от 30 до 50 лет. После этого срока предлагается провести еще один референдум, на котором вопрос о статусе полуострова будет решен окончательно.

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Также план предусматривает вывод всех российских войск с востока Украины. При этом все участники конфликта, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления, будут амнистированы. Контроль за границей, отмечает Артеменко, передается Украине. Однако «перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить» в стране.

Депутат рассказал, что также планируется провести референдум на Украине об особом статусе Донбасса. После этого будет создан фонд восстановления пострадавших от войны регионов, деньги в который будут перечислять «разные государства».