Краснодарский краевой суд отказал Дарье Полюдовой в замене неотбытой части срока в колонии-поселении на более мягкое наказание.

«Мы ждали начала суда четыре часа, само заседание продлилось 10-15 минут, а для принятия решения судье Ирине Куриленко хватило всего одной минуты», — рассказала «Новой газете» адвокат Ирина Бирюкова.

По словам Бирюковой, основным аргументом для отказа в замене наказания на более мягкое стало то, что Полюдова не признала вину и не получила ни одного поощрения.

То, что она не имеет ни одного взыскания и характеризуется администрацией колонии с положительной стороны, очевидно, не произвело на суд достаточного впечатления. Как заявила на заседании представитель прокуратуры, Полюдова «осуждена за резонансные преступления».

Также стало известно, что мать Дарьи Полюдовой обратилась в правозащитные организации, в частности, в «Общественный вердикт», и рассказала о давлении на Полюдову в колонии. По ее словам, осужденные оскорбили активистку и объявили ей, что «политические должны сидеть отдельно». Администрация колонии на жалобы по этому поводу не реагирует.

Напомним, Дарья Полюдова приговорена к двум годам лишения свободы в колонии­-поселении по ст. 280.1 (публичные призывы к деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России, статья введена в 2014 году) и ст. 280 УК (призывы к экстремистской деятельности). Все обвинения были основаны на публикациях Полюдовой в интернете.