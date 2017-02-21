Басманный суд Москвы оштрафовал информационно-аналитический центр «Сова» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об НКО, выполняющих функции иностранных агентов, сообщил «Новой газете» директор центра Александр Верховский.

По словам Верховского, суд вынес решение о назначении штрафа центру «Сова» в отсутствии его представителей.

«Мы сидели в коридоре, ждали заседания, у них началось мероприятие, всех выгнали со второго этажа на первый, а когда мы вернулись на второй этаж и зашли в зал, девушка сказала, что "пристав ходил и искал вас, но никого не нашел". Мне вручили постановление. Понятно, что мы будем это обжаловать, но то, что произошло, это вообще какое-то безумие», — сказал директор центра.

Смысл постановления, расписанного на 10 страницах, по словам Верховского, можно изложить в нескольких словах — «центр "Сова" получал деньги и занимался политикой, чем нарушил закон об "иностранных агентах"».

После заседания Верховский попросил приставов подписать бумагу о том, что в суде проводилось мероприятие, в связи с чем представители центра не смогли присутствовать на заседании, но приставы отказались.

«Теперь мы сидим, кукуем, ждем помощника председателя суда», — заключил Верховский.

Ранее «Новая газета» сообщала, что министерство юстиции включило информационно-аналитический центр «Сова» в так называемый реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

За два года существования закона о НКО-иноагентах в реестр таких организаций попали 154 НКО. В сентябре иностранным агентом был признан «Левада-центр».

Андрей Дубровский