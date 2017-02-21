Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, который предусматривает наказание для «зацеперов» и хулиганов, ослепляющих пилотов лазерными указками. Об этом сообщается на сайте комитета.

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей, которая устанавливает ответственность за «совершение действий из хулиганских побуждений, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств».

В частности, под новый законопроект будут попадать действия «зацеперов» и хулиганов, кидающих камни в поезда и ослепляющих пилотов самолетов.

Как объяснил председатель комитета Павел Крашенинников, за такие действия предусматривается наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Сейчас таких хулиганов наказывают по статье «Мелкое хулиганство» и приговаривают к штрафу в тысячу рублей.

Также законопроект предлагает наказывать сроком до пяти лет за хулиганство в общественном транспортае. Если при этом были использованы взрывчатые вещества или взрывные устройства срок увеличивается до 8 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Мосгордума предложила ужесточить наказание для «зацеперов»: увеличить штраф с 100 рублей до 5 тысяч рублей, а также ввести административное наказание в виде ареста на 15 суток.

Юлия Суханова