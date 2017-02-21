Защита политика Алексея Навального обратилась Комитет министров Совета Европы с просьбой изучить «дело Кировлеса». Документ опубликован на сайте комитета.

В обращении адвокаты просят рассмотреть дело по ускоренной процедуре на ближайшей встрече по вопросам защиты прав человека.

По словам адвоката Ольги Михайловой, сейчас фактически идет процедура исполнения решения ЕСПЧ.

«Европейский суд специально создал комитет министров Совета Европы, который занимается тем, что отслеживает исполнение решений. Мы туда обращались еще и до того, как было решение президиума Верховного суда. Можно сказать, что дело лежит у них на контроле, нам пришло письмо о том, что обо всех изменениях по делу мы должны сообщать», — рассказала Михайлова «Новой газете».

По ее словам, защита предоставила европейскому комитету решение кировского суда, указав, что оно практически полностью повторяет предыдущий приговор по делу «Кировлеса».

«Те выводы, которые есть в решении ЕСПЧ, полностью проигнорированы, и мы имеем на лицо очевидный и дерзкий факт их неисполнения», — добавила Михайлова.

В начале февраля Ленинский районный суд Кирова приговорил создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к пяти годам условно. Его и предпринимателя Петра Офицерова признали виновными в растрате имущества предприятия «Кировлес». Защита уже обжаловала приговор.

В ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда Верховный суд России отменил прежний приговор от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.