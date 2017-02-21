Руководство телеканала «Звезда» обратилось к администрации Facebook с требованием восстановить работу их аккаунта, заблокированного без объяснения причин.

«В рамках чьих интересов это делается, мы не знаем. Кого-то явно задевала наша статья, хотя она не имела никакого окраса. Статья пользовалась популярностью — у нас стоят счетчики, мы считали — речь идет о десятках тысяч просмотров. Если какое-то восприятие самого FB (Facebook) этой истории, или они [администрация соцсети] механически как-то отреагировали на чью-то жалобу — это хотелось бы узнать», — сказал «Новой газете» заместитель генерального директора телеканала «Звезда» по информационному вещанию Максим Додонов.

Как сообщил Додонов, никакой реакции от администрации соцсети редакция не получила.

Как выяснилось, был удален и пост о смерти Гиви в официльном Instagram «Звезды».

«Мы просто увидели, что он исчез. Никакого оповещения не было», — добавил Додонов.

Ранее стало известно, что администрация социальной сети заблокировала аккаунт телекомпании после публикации статьи о смерти командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).

По словам представителя пресс-службы «Звезды», модераторы Facebook посчитали, что пост о смерти Гиви нарушает нормы сообщества.

Юлия Суханова